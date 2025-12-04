Proseguono i movimenti nel calciomercato dilettantistico. In Eccellenza il BrescelloPiccardo saluta Patrick Corbelli (foto): trequartista del 1997: ieri sera ha già esordito con il Colorno in Coppa Italia di Promozione contro il Futura. In Promozione lo Sporting Scandiano non avrà più l’attaccante del 2000 Angelo Capasso, che è passato al Maranello. Il Casalgrande prende dalla Virtus Libertas il portiere del ’98 Fabio Cammarota, mentre dalla Bagnolese è atteso Simon Xhuvelaj, centrocampista del 2003. La giovane punta del 2004 Marco Lecce, invece, è diretta verso la Riese. Il Montecchio ha prelevato dal Boca Barco il portiere del 2005 Mario Guadalupi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stasera il recupero di Terza categoria La Plaza-Montecchio. L’ex granata Miftah nuovo vice a Pontedera. Il Brescello saluta Corbelli