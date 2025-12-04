Startlist sprint femminile biathlon Oestersund 2025 | orario tv streaming pettorali delle italiane
Domani, venerdì 5 dicembre, si disputerà la sprint femminile di Oestersund in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Sulle nevi svedesi andrà in scena dunque la seconda gara individuale della stagione dopo la 15 chilometri di martedì vinta a sorpresa da Dorothea Wierer per un soffio nonostante due errori al poligono. La veterana azzurra, avendo trionfato nella prima prova individuale del circuito maggiore, indosserà domani il pettorale giallo in qualità di leader della classifica generale di Coppa del Mondo e non sarà facile difenderlo. Obiettivo podio tutto sommato possibile in casa Italia per Lisa Vittozzi, che ha evidenziato un ottimo stato di forma a Oestersund ma dovrà migliorare la precisione nel tiro a terra per poter ambire alle posizioni che contano, ma attenzione anche ad una Michela Carrara capace di realizzare il secondo miglior tempo assoluto sugli sci nella 15 km. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Le startlist delle gare di domenica che concluderanno il trittico inaugurale del massimo circuito, con le prove a skating con partenza in linea. Sulle nevi finniche, Klaebo proverà a replicare il trionfo odierno nella sprint, con la Norvegia pronta a monpolizzare nu - facebook.com Vai su Facebook
#SciAlpino Beaver Creek, si comincia! La startlist della prima discesa di questa CdM, Paris con il 15 dopo Odermatt e von Allmen #fisalpine #AlpineSkiing #4Dicembre #scialpinomaschile dlvr.it/TPcs9r Vai su X
Startlist sprint femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane - Domani, venerdì 5 dicembre, si disputerà la sprint femminile di Oestersund in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it scrive
Biathlon, in IBU Cup Rebecca Passler centra la top ten nella sprint d’apertura di Obertilliach - 2026 dell'IBU Cup di biathlon si apre ad Obertilliach, in Austria, con la prima di due sprint, che vengono vinte tra le donne dalla ... Lo riporta oasport.it
Biathlon, Vittozzi 3^ nella sprint di Ruhpolding - Terzo podio dell'anno in Coppa del mondo di biathlon (e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese ... Scrive sport.sky.it
Biathlon Val Martello 2025: atleti internazionali e piste perfette nei test sprint FISI - La Val Martello inaugura la stagione del biathlon con due giorni di test sprint FISI. Da discoveryalps.it
Biathlon, Mondiali: a Roeiseland la sprint femminile, Wierer settima e leader della generale - La norvegese, che al tiro commette un solo errore, precede di 6”8 Susan Dunklee, perfetta ai ... Da sportmediaset.mediaset.it
Biathlon: cdm; Vittozzi 3/a nella sprint di Ruhpolding - Terzo podio dell'anno in Coppa del mondo di biathlon (e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese ... Si legge su ansa.it