Startlist sprint femminile biathlon Oestersund 2025 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Domani, venerdì 5 dicembre, si disputerà la sprint femminile di Oestersund in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Sulle nevi svedesi andrà in scena dunque la seconda gara individuale della stagione dopo la 15 chilometri di martedì vinta a sorpresa da Dorothea Wierer per un soffio nonostante due errori al poligono. La veterana azzurra, avendo trionfato nella prima prova individuale del circuito maggiore, indosserà domani il pettorale giallo in qualità di leader della classifica generale di Coppa del Mondo e non sarà facile difenderlo. Obiettivo podio tutto sommato possibile in casa Italia per Lisa Vittozzi, che ha evidenziato un ottimo stato di forma a Oestersund ma dovrà migliorare la precisione nel tiro a terra per poter ambire alle posizioni che contano, ma attenzione anche ad una Michela Carrara capace di realizzare il secondo miglior tempo assoluto sugli sci nella 15 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

