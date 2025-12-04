Startlist discesa Beaver Creek 2025 | orario tv programma pettorali degli italiani

Dopo svariati stravolgimenti, oggi si gareggia ufficialmente a Beaver Creek. La FIS e gli organizzatori alla fine hanno deciso di far disputare nella serata italiana (partenza ore 19.00) la discesa sulla Birds of Prey. Inizialmente cancellata, questa gara era stato rimessa, poi nuovamente tolta ed infine rimessa ancora nel programma ma al posto di quella che si doveva svolgere domani. Le condizioni meteo infatti non sono buone e il rischio cancellazione anche per il superG di sabato è elevato, mentre domenica si terrà il gigante. Tornando alla gara odierna sarà una discesa con un tracciato ridotto rispetto al solito della Birds of Prey. 🔗 Leggi su Oasport.it

