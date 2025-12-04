Star Wars Knights of the Old Republic Remake possibile reveal

lo sviluppo e le prospettive del remake di knights of the old republic. Il progetto di ricostruzione digitale del celebre videogioco Knights of the Old Republic (KOTOR) ha attraversato un percorso caratterizzato da continui alti e bassi. Annunciato pubblicamente nel 2021, ha subito numerosi cambi di studio responsabile e voci persistenti di cancellazione, ma recenti segnali lasciano intravedere una possibile ripresa dei lavori. la storia travagliata del remake. Nel 2022, si segnalò un ritardo indefinito nello sviluppo, accompagnato dalla rimozione del trailer originale nel 2023. Successivamente, il progetto passò da Aspyr a Saber Interactive, una società poi venduta e fuori dal gruppo madre di Embracer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star Wars Knights of the Old Republic Remake possibile reveal

