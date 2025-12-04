Star Wars | ecco come funzionano le guerre nello spazio

Lo spazio è sempre stato un dominio di competizione tecnologica tra superpotenze, ed anche se negli anni ’80 e ’90 abbiamo assistito a importanti cooperazioni in ambito internazionale, oggi ciò che chiamiamo cosmo è diventato a tutti gli effetti un dominio di guerra con satelliti che ne “accecano” o distruggono altri, stazioni terrestri che attaccano i sistemi informatici di bordo e le comunicazioni tra satelliti e centri di controllo. Una nuova guerra che non produce rumore ma che ha un impatto enorme sulla sicurezza degli eserciti terrestri come sulle popolazioni. Tale realtà, secondo i leader delle forze spaziali di diversi paesi della Nato, riuniti al Summit della Difesa e la sicurezza spaziale tenutosi in collegamento martedì 2 dicembre, richiede cambiamenti per sviluppare la capacità di intervenire più rapidamente fuori dall’atmosfera terrestre. 🔗 Leggi su Panorama.it

