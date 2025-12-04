Stanotte 4 dicembre succederà qualcosa di incredibile | potrai vederlo la prossima volta nel 2042
Un evento unico, destinato a catturare l’attenzione di esperti e curiosi. Accadrà questa notte: poi bisognerà attendere diciassette anni Un appuntamento da non perdere. Un evento unico che gli esperti attendono con ansia. E che sta per materializzarsi sopra le nostre teste. Per l’ultima volta nel corso dell’anno solare, si verificherà un fenomeno molto atteso, che ogni volta è capace di catalizzare l’attenzione di esperti e di semplici curiosi. Per vederlo, basta semplicemente alzare gli occhi verso il cielo: in questo modo sarà possibile essere testimoni di un evento unico. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tangenziale, Galleria Farnesina: stanotte e il 5 dicembre chiusure per lavori Chiusa da viale di Tor di Quinto a largo Ferraris IV in direzione Olimpico. Stanotte dalle 22 e sino alle 6 di domani e nella notte del 5 dicembre dalle 2 alle 6, la Galleria Farnesina sar - facebook.com Vai su Facebook
Ita Airways, proclamato sciopero di 4 ore a dicembre: “Mancato accordo sul rinnovo” - Tra le motivazione della mobilitazione, anche il mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto lo scorso dicembre, con una trattativa che procede secondo i sindacati “con eccessiva lentezza, ... repubblica.it scrive