Stangata per il medico che fornì la ketamina fatale a Matthew Perry | ecco la condanna

E' stato condannato a 30 mesi di carcere, il medico che ha ammesso di aver fornito ketamina a Matthew Perry poche settimane prima della morte dell'attore di Friends per overdose nel 2023. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole a luglio di quattro capi d'imputazione per spaccio di ketamina. Quarantaquattro anni, il medico, che gestiva una clinica di pronto soccorso a Calabasas, avrebbe dovuto comparire a processo ad agosto prima di raggiungere un patteggiamento. Rischiava una pena massima di 10 anni di carcere federale per ogni capo d'imputazione, hanno dichiarato i pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stangata per il medico che fornì la ketamina fatale a Matthew Perry: ecco la condanna

