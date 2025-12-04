Stand-up comedy e concerto dei C+C=Maxigross doppio appuntamento sotto al grattacielo

Dopo il successo dei concerti previsti nel programma del 'Festivalino', venerdì 5 e sabato 6 il palco di Officina Meca ospita due serate divise fra comicità e musica.Venerdì alle 21.30 sotto al grattacielo arriva Andrea Saleri con lo spettacolo 'Bombo atomico'. Saleri dal 2014 calca i palchi.

