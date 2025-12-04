Stand by Me il cast ringrazia Rob Reiner | Ci ha protetti e aiutati a diventare una famiglia

I protagonisti dell'avventura coming-of-age anni '80 hanno speso belle parole per il regista e il suo lavoro sul set del lungometraggio. Grazie al successo di Stand by Me - Ricordo di un'estate, le carriere di Wil Wheaton, Jerry O'Connell, River Phoenix e Corey Feldman cambiarono in pochissimo tempo. In un'intervista congiunta rilasciata a People, il cast ha ringraziato il regista del film, Rob Reiner. Per celebrare il 40° anniversario dall'uscita nelle sale del film, i tre protagonisti hanno raccontato cos'ha significato per loro l'influenza di Rob Reiner mentre costruivano il loro legame sul set ed esploravano maggiormente i personaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stand by Me, il cast ringrazia Rob Reiner: “Ci ha protetti e aiutati a diventare una famiglia”

Argomenti simili trattati di recente

..ci stiamo preparando al primo giorno di fiera presso ''Antico caffè del Carmine 1931'' a Bari vecchia Vi aspettiamo alla Fiera del Levante Mespe Bari - Padiglione 30 Stand R10 hashtag#unitedcastbar hashtag#anticocaffedelcarmine1931 - facebook.com Vai su Facebook

Stand by Me, il cast ringrazia Rob Reiner: “Ci ha protetti e aiutati a diventare una famiglia” - age anni '80 hanno speso belle parole per il regista e il suo lavoro sul set del lungometraggio. Lo riporta movieplayer.it