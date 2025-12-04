Stand by Me il cast ringrazia Rob Reiner | Ci ha protetti e aiutati a diventare una famiglia

Movieplayer.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I protagonisti dell'avventura coming-of-age anni '80 hanno speso belle parole per il regista e il suo lavoro sul set del lungometraggio. Grazie al successo di Stand by Me - Ricordo di un'estate, le carriere di Wil Wheaton, Jerry O'Connell, River Phoenix e Corey Feldman cambiarono in pochissimo tempo. In un'intervista congiunta rilasciata a People, il cast ha ringraziato il regista del film, Rob Reiner. Per celebrare il 40° anniversario dall'uscita nelle sale del film, i tre protagonisti hanno raccontato cos'ha significato per loro l'influenza di Rob Reiner mentre costruivano il loro legame sul set ed esploravano maggiormente i personaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

stand by me il cast ringrazia rob reiner ci ha protetti e aiutati a diventare una famiglia

© Movieplayer.it - Stand by Me, il cast ringrazia Rob Reiner: “Ci ha protetti e aiutati a diventare una famiglia”

Argomenti simili trattati di recente

stand by cast ringraziaStand by Me, il cast ringrazia Rob Reiner: “Ci ha protetti e aiutati a diventare una famiglia” - age anni '80 hanno speso belle parole per il regista e il suo lavoro sul set del lungometraggio. Lo riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Stand By Cast Ringrazia