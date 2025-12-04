Stamperia Fiorentina | Ci vogliono mandare via perché siamo italiani

Tensioni nel distretto. Da un lato, la mobilitazione davanti ai cancelli della Giupel, azienda simbolo delle trasformazioni del manifatturiero, dall’altro lo sciopero alla Stamperia Fiorentina, dove i lavoratori italiani denunciano ritorsioni da parte dei titolari di nazionalità cinese. Due situazioni che testimoniano un clima incadescente: la Giupel, prima azienda cinese ad essersi iscritta a Confindustria per poi uscirne, è al centro della mobilitazione dei lavoratori della stireria L’Alba, che chiedono con forza che l’azienda partecipi al tavolo di filiera insieme agli altri committenti. "Tutte le aziende che davano commesse alla stireria-confezione di Montemurlo, dove venivano lavorati i capi in condizioni di sfruttamento estremo, devono prendere una posizione chiara", affermano i Sudd Cobas che portavano avanti la battaglia da settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stamperia Fiorentina: "Ci vogliono mandare via perché siamo italiani"

