Bologna, 4 dicembre 2025 – “Avevo sentito parlare di vittimizzazione secondaria. Adesso ne ho capito il significato. È un senso di abbandono e di frustrazione: ma confido ancora che possa ottenere giustizia ”. Assolto perché non è reato. Sono le parole, piene di amarezza e sconforto, della donna che aveva denunciato il suo stalker, dopo che l’uomo, nei giorni scorsi, è stato assolto. E non per non aver commesso il fatto. Ma perché il fatto non costituisce reato. Molti, in Aula, sono rimasti senza parole durante la pronuncia della sentenza di primo grado (giudice Gilda Del Borrello), che assolve dalle accuse di stalking e revenge porn l’imputato, un bolognese di 67 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stalking e revenge porn, sentenza choc: assolto. L’urlo di dolore di lei: “Mi sento abbandonata”