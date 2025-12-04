Stalking e lesioni ad Altavilla Irpina | tre donne condannate

Altavilla Irpina – Il Tribunale Monocratico di Avellino ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti di tre donne, riconosciute colpevoli dei reati di atti persecutori e lesioni personali. La decisione conclude un procedimento nel quale le parti lese erano rappresentate dagli avvocati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Stalking e lesioni ad Altavilla Irpina: tre donne condannate

