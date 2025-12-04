Sputi insulti e botte a un 25enne perché gay a Roma carabinieri identificano i tre aggressori | hanno 17 anni

Hanno preso di mira un 25enne perché gay, lo hanno pestato e gli hanno gridato: "Froc*o di merda". I carabinieri hanno individuato tre 17enni, denuncia a piede libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

