Spray urticante sempre più diffuso FdI chiede un manuale operativo per la sicurezza

In seguito a una serie di episodi che a Modena hanno creato non pochi disagi - dalle scuole alle discoteche, passando per altri luoghi pubblici - è stata depositata una mozione di Fratelli d’Italia per contrastare l’uso doloso di spray al peperoncino.A specificare il senso della mozione è il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Spray urticante sempre più diffuso, FdI chiede un manuale operativo per la sicurezza

