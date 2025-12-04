Spotify Wrapped Italia 2025 | Anna è l’artista donna più ascoltata per il terzo anno consecutivo Torna in vetta Sfera Ebbasta Olly vince per la canzone e l’album

Spotify ha lanciato Wrapped 2025 ossia le classifiche streaming dell'anno che sta volgendo al termine secondo i gusti di oltre 700 milioni di utenti in tutto il mondo. Italia compresa. I vertici della classifica degli artisti più ascoltati in Italia nel 2025 sono dominati dal rap. Al primo posto, dopo un anno, torna Sfera Ebbasta, e a lui seguono Shiva, Guè, Geolier e Marracash. Tra questi si affacciano anche nuove voci capaci come Tony Boy (artista selezionato in Spotify Radar Italia 2024), Glocky (alla posizione 50), parte di Spotify Radar Italia 2025. Olly consacrato simbolo della una nuova generazione di cantautori.

