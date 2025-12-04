Oggi, giovedì 4 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il pattinaggio artistico con le Finali del Grand Prix, il basket con l’Eurocup, il calcio con la Coppa Italia, il nuoto con gli Europei in vasca corta, il volley femminile con la Champions League, e tanto altro ancora. Nelle batterie del mattino agli Europei di nuoto in vasca corta saranno in gara nei 100 farfalla donne Paola Borrelli, Anita Gastaldi e Costanza Cocconcelli, nei 100 farfalla uomini Federico Burdisso, Simone Stefanì e Michele Busa, nei 200 rana uomini Nicolò Martinenghi, Christian Mantegazza e Gabriele Mancini, nei 100 dorso donne Sara Curtis, nei 100 dorso uomini Lorenzo Mora, Francesco Lazzari, Thomas Ceccon e Christian Bacico, negli 800 stile libero donne Simona Quadarella, e nella staffetta 4×50 stile libero mista l’Italia (quartetto da definire). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 4 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming