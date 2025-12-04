Spopolamento e calo demografico | gli studenti di Berzo Demo traslocano di sette chilometri

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berzo Demo (Brescia), 4 dicembre 2025 –  Il comitato dei genitori della scuola media di Berzo Demo dicono no alla chiusura della struttura e al trasferimento degli studenti alla scuola di Cedegolo, che da Berzo Demo dista circa 7 chilometri, ma che è in un altro Comune. Lombardia, cancellate 1.193 classi in 3 anni: con l’inverno demografico una scuola da ripensare “Recentemente abbiamo appreso che la scuola sarà trasferita - dicono i rappresentanti del comitato – chiediamo che si ripensi alla decisione. I nostri ragazzi alle elementari sono stati spostati in una nuova frazione e in un edificio diverso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

