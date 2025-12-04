Sponsorizzazioni agevolate e sconti per i tifosi Arezzo calcio e Confcommercio a braccetto
Un nuovo accordo che unisce il mondo dell’impresa e quello dello sport sotto il segno del territorio. Domenica scorsa, a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita con la Samb, una stretta di mano fra il direttore generale Franco Marinoni e il presidente Guglielmo Manzo ha sancito la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Salento, scontri tra tifosi per il match di Prima categoria. Partita sospesa, fermati in nove: cinque sono minorenni - Violenti scontri tra tifosi sugli spalti dello stadio comunale "Minetola" di Veglie, ieri pomeriggio, nel corso del match di ritorno di Coppa Italia di prima categoria regionale tra la formazione ... Si legge su quotidianodipuglia.it