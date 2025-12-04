Spinaccé dopo l’esordio con l’Inter | Infinitamente grato a questi colori scendere in campo con questi campioni… – FOTO

Inter News 24 Spinaccé dopo l’esordio con l’Inter: «Infinitamente grato a questi colori». Il bellissimo messaggio social dell’attaccante – FOTO. La netta vittoria in Coppa Italia contro il Venezia non ha sancito solo il passaggio del turno per l’Inter, ma ha rappresentato anche una tappa fondamentale per la carriera di Matteo Spinaccè. Il giovane attaccante classe 2006, trascinatore della Primavera nella scorsa stagione e oggi perno dell’Under 23 guidata da Stefano Vecchi, ha bagnato il suo esordio assoluto in Prima Squadra nel match di San Siro. Affidando i suoi pensieri ai propri profili social ufficiali, il bomber dei nerazzurri ha voluto condividere la sua felicità per il traguardo raggiunto. 🔗 Leggi su Internews24.com

