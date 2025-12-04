Spinaccé a Inter TV | Emozione unica è il sogno di tutti i bambini! Parlo molto con Pio Esposito e vi posso dire questo

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter U23, Matteo Spinaccé, ha parlato così dopo il suo esordio in prima squadra in Inter Venezia di Coppa Italia. L’Inter di Cristian Chivu onora al meglio il debutto stagionale in Coppa Italia. Al “Meazza”, i nerazzurri travolgono il Venezia con un rotondo 5-1, staccando il pass per i quarti di finale dove affronteranno la vincente della sfida tra Roma e Torino. La serata è stata indimenticabile per Matteo Spinaccé. L’attaccante dell’Inter U23, lanciato nella mischia dal tecnico rumeno, ha celebrato il suo esordio ufficiale in Prima Squadra ai microfoni di Inter TV. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spinaccé a Inter TV: «Emozione unica, è il sogno di tutti i bambini! Parlo molto con Pio Esposito e vi posso dire questo»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#InterVenezia 5-1 Tutto facile per la squadra di Chivu - facebook.com Vai su Facebook

Cocchi a InterTV: “Grande emozione, il mister non mi aveva detto nulla. A chi mi ispiro? Nell’Inter…” - L'Inter dilaga al Meazza contro il Venezia e approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente tra Roma e Torino ... Scrive msn.com