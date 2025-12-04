Spiegare e decostruire la propaganda dei monumenti fascisti Passa in Campidoglio una mozione della sinistra
Installare qrcode e cartelli esplicativi in prossimità di ogni monumento di epoca fascista, per spiegare a chi li osserva il significato e gli aspetti negativi della propaganda. Questa è la richiesta contenuta in una mozione firmata da Sinistra Civica Ecologista passata il 4 dicembre in assemblea. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
In arrivo il primo libro di Fondazione Libellula: una guida pratica per decostruire le narrazioni stereotipate sulla violenza di genere e la sua normalizzazione, sia all’interno delle relazioni, sia dei nostri comportamenti quotidiani. Il libro è pensato per chi vuole a - facebook.com Vai su Facebook