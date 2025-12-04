SPID CieID e Wallet europeo | come cambia l’identità digitale in Italia

Il percorso dell’identità digitale in Italia sta entrando in una fase di forte evoluzione, guidato dalle nuove regole europee e dall’uso sempre più diffuso di strumenti come SPID e CieID. Al centro di questo cambiamento c’è il regolamento eIDAS 2.0, che introduce il Portafoglio Europeo di Identità Digitale EUDI Wallet, un sistema unico e valido in tutti i Paesi dell’Unione. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso ai servizi digitali, aumentare la sicurezza e rendere più immediata la gestione dei documenti personali. Nel frattempo, l’adozione delle identità digitali nel nostro paese continua a crescere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - SPID, CieID e Wallet europeo: come cambia l’identità digitale in Italia

