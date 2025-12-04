L’appuntamento è fissato da domani al 7 dicembre. Sulla Thialf, anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Messe alle spalle le tappe nordamericane di Salt Lake City (USA) e di Calgary (Canada), pattinatori e pattinatrici affronteranno il primo appuntamento nel Vecchio Continente. Un grande Classica, perché in Olanda questa disciplina è di casa nel vero senso del termine e gli oranje vorranno far vedere di che pasta sono fatti. Ci si aspetta anche una risposta da parte della squadra italiana, dopo che nell’appuntamento canadese è arrivato il primo podio del gruppo tricolore in questa stagione del massimo circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Italia alla prova nella tana degli olandesi a Heerenveen