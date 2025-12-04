Tutto pronto per la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in programma da venerdì 5 a domenica 7 dicembre sul ghiaccio del mitico Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi). L’Italia si presenterà al prossimo appuntamento del circuito maggiore (il primo in Europa dopo la tournée nordamericana) con una rappresentativa di 14 atleti. “ Nelle prime due tappe di Coppa del Mondo abbiamo avuto risultati leggermente al di sotto delle aspettative, anche a causa di qualche imprevisto. Ora è il momento di guardare avanti, cominciando dal weekend di Heerenveen. Sulla carta, le prove di lunga distanza ci vedono attesi protagonisti e, al netto di una concorrenza sempre più folta e agguerrita, partiamo con ambizioni importanti “, dichiara il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, i convocati dell’Italia per Heerenveen. Marchetto: “Non mi aspetto prestazioni eccezionali”