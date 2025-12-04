Spalletti già cuore bianconero lo svela Chiellini | È un uomo in missione Vive per la Juve e vive al centro sportivo Sta dando se stesso

Chiellini, Director of Football Strategy della Juve, si è espresso così a proposito di Luciano Spalletti, tecnico bianconero. Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy di Juventus, ha parlato a Roma in occasione della serata di Gala del Club Urbe Bianconera. Le dichiarazioni – riportate da Tuttosport – su Luciano Spalletti, tecnico bianconero. SPALLETTI –  « La carriera di Luciano parla per lui, non ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. Abbiamo stretto un buon rapporto quando mi ero già ritirato e sono andato a trovare i ragazzi della Nazionale. Alla Juventus sta lavorando bene sui dettagli, dedica grande attenzione a ogni allenamento, sta rivalutando giocatori che hanno avuto poco spazio prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

