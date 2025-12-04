Giovanni Rossi riporta alla mente dei tifosi spallini gli ultimi due anni targati Butelli, una delle fasi più nere della storia del club. Oggi l’ex terzino dirige il River 22 Sporting Club, un centro sportivo a Bagno di Romagna. Il suo paese di origine, che dista appena tre chilometri da San Piero in Bagno, la casa della Sampierana. "Fino all’anno scorso allenavo i bambini della Sampierana – spiega il doppio ex –, e a San Piero in Bagno sono cresciuto prima di passare al settore giovanile del Cesena, poi sono tornato a 35 anni per giocare in Promozione. È una società dove si sta davvero bene: è la stagione del centenario e hanno investito tanto per fare un bel campionato, anche se la promozizione diretta non è il loro obiettivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Spal, un destino amaro. Questa piazza non ha pace"