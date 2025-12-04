Spagna Irlanda Paesi Bassi e Slovenia boicottano l’Eurovision

Le emittenti pubbliche che fanno parte dell’Unione europea di radiodiffusione (Ebu), hanno confermato che Israele parteciperà all’ Eurovision Song Contest 2026. La decisione è stata presa durante una votazione sul nuovo regolamento della competizione, proposta in risposta alle polemiche di alcuni Paesi che criticavano la presenza di Israele nonostante la guerra nella Striscia di Gaza. A favore della partecipazione di Tel Aviv hanno votato 738 membri, 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti. In seguito al voto, le emittenti pubbliche di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia hanno annunciato il ritiro dei Paesi dalla competizione, oltre alla decisione di non trasmettere né le semifinali né la finale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia boicottano l’Eurovision

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Eurovision, Israele parteciperà. Spagna, Irlanda e Olanda boicottano il contest musicale Vai su X

Da Spagna a Irlanda, sfilza defezioni a Eurovision 2026 se c’è Israele - facebook.com Vai su Facebook

Eurovision 2026, Israele parteciperà. Ma Irlanda, Paesi Bassi e Spagna boicottano - Dopo la decisione dell'Unione europea di radiodiffusione (Uer) di mantenere lo Stato ebraico tra i partecipanti al concorso, tra paesi fanno un passo indietro. Riporta editorialedomani.it

Eurovision, Spagna, Paesi Bassi e Irlanda annunciano l'uscita - Lo scorso 21 novembre L'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha annunciato una modifca al regolamento di Eurovision, di fatto rinviando ad oggi la decisione ed il voto sulla partecipazione di Israe ... Lo riporta rockol.it

Eurovision, Israele ci sarà: Spagna, Irlanda e Paesi Bassi boicottano - L'EBU ha deciso di non escludere il Paese in seguito alle proteste per l'invasione e i raid su Gaza. Secondo tg24.sky.it

Israele parteciperà a Eurovision 2026: Spagna, Irlanda e Paesi Bassi annunciano il ritiro - Dopo la conferma di Israele per l'Eurovision Song Contest 2026, Spagna, Irlanda e Paesi Bassi hanno annunciato il loro ritiro dalla competizione ... fanpage.it scrive

Israele ammesso all'Eurovision 2026. Paesi Bassi, Irlanda e Spagna annunciano il ritiro - Le emittenti pubbliche che fanno parte dell'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) hanno infatti accettato la modifica del regolamento della competizione ... Segnala msn.com

Israele all'Eurovision, ma Spagna, Irlanda e Olanda non ci stanno. Scoppia il caos - La Spagna, l'Irlanda e i Paesi Bassi hanno annunciato che non parteciperanno alla 70esima edizione di Eurovision, che si svolgerà a maggio a Vienna, dopo che l'Ebu ha confermato la partecipazione di I ... Riporta affaritaliani.it