Spagna Irlanda Olanda e Slovenia boicottano l’Eurovision

Le emittenti pubbliche che fanno parte dell’Unione europea di radiodiffusione (Ebu), hanno confermato che Israele parteciperà all’ Eurovision Song Contest 2026. La decisione è stata presa durante una votazione sul nuovo regolamento della competizione, proposta in risposta alle polemiche di alcuni Paesi che criticavano la presenza di Israele nonostante la guerra nella Striscia di Gaza. A favore della partecipazione di Tel Aviv hanno votato 738 membri, 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti. In seguito al voto, le emittenti pubbliche di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia hanno annunciato il ritiro dei Paesi dalla competizione, oltre alla decisione di non trasmettere né le semifinali né la finale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia boicottano l’Eurovision

