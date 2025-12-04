Spaccio all’interno del bar | attività sospesa dal questore

La questura di Bologna, per ordine del questore, ha disposto la chiusura di un bar di via Caduti di Casteldebole. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio pubblico durerà per quindici giorni "al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza dei clienti e dei cittadini".

