Sp130 | gioie e dolori della strada panoramica | Tratti ristretti senza marciapiedi e poca luce

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mettere in sicurezza la Sp130, la strada panoramica per Morello utilizzata quotidianamente non solo da chi ama le escursioni nel verde ma anche come itinerario alternativo per chi deve raggiungere la Piana da Firenze. Una richiesta condivisa da molti di cui si fa interprete Paolo Epifani che utilizza ogni giorno la direttrice per lavoro: "Le maggiori criticità – sottolinea - si concentrano nel tratto iniziale che da Sesto Fiorentino sale verso Monte Morello, in particolare dalla zona del ristorante L’Ulivo Rosso fino al ristorante La Bottega. Qui la carreggiata è estremamente stretta: spesso due auto non riescono a incrociarsi senza difficoltà, e la situazione diventa ancor più pericolosa in presenza di pedoni o ciclisti, numerosi soprattutto nei fine settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

