S&P nomina tre dirigenti per la divisione Mobility
S&P Global ha nominato tre dirigenti per guidare la divisione Mobility. Si tratta di Larissa Cerqueira, Tasha Matharu e Joseph Lenz. La prima, ex Chief Human Resources Officer di Fluence Energy, assumerà il ruolo di Chief People Officer dal primo gennaio 2026. La seconda, oggi Deputy General Counsel di S&P, sarà Chief Legal Officer. Il terzo, che è stato Cto di Carfax, sarà Chief Information Officer. Con la scelta dei tre manager S&P Global sta proseguendo nella strada verso una divisione Mobility scorporata dal resto della società. Quando la separazione accadrà, il nuovo Ceo sarà Bill Eager, attualmente presidente di Mobility. 🔗 Leggi su Lettera43.it
