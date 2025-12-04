Sovraffollamento Guida Pd | Quattro detenuti in cella invece di due? Lambisce il trattamento disumano e degradante

Il carcere di Parma è ancora sovraffollato. Ci sono 121 detenuti in più della capienza massima. E visti i progetti di aumento di ulteriori 65 posti, si arriverà al numero record di 840 detenuti (IL CASO). Sul tema dei reclusi e della struttura penitenziaria interviene Vincenzo Guida, componente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

