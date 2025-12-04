Sottocorteccia – un viaggio tra i boschi che cambiano | il libro alla Foresta in città
Venerdì 5 dicembre alle ore 18:00 si svolgerà un incontro dedicato alla presentazione editoriale del libro “Sottocorteccia – un viaggio tra i boschi che cambiano” di Luigi Torreggiani. Al suo fianco, la ricercatrice Ersa Fvg Iris Bernardinelli.L'appuntamento si terrà presso la sede di Foresta in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
