Sospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò trovata viva | indagato l' ex Dragos Gheormescu

Trovata Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre. L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. Sta bene. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, trovata viva: indagato l'ex Dragos Gheormescu

Leggi anche questi approfondimenti

La SSC Ancona informa che, a seguito degli accertamenti svolti nella giornata di ieri, il capitano Luca Gelonese non ha riportato fratture ossee alla tibia infortunatasi durante la gara di ieri contro il Fossombrone. Per ora un grande sospiro di sollievo rispetto - facebook.com Vai su Facebook

Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato Vai su X

Sospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, trovata viva e sta bene: svolta nell'indagine - L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. Da virgilio.it

Tatiana Tramacere è viva. Era stata sequestrata - Sotto la lente dei riflettori l’ultima persona che avrebbe visto la ragazza il giorno della sua scomparsa. leccenews24.it scrive