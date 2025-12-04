Sospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò trovata viva e sta bene | svolta nell' indagine
Trovata Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre. L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. Sta bene. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
La SSC Ancona informa che, a seguito degli accertamenti svolti nella giornata di ieri, il capitano Luca Gelonese non ha riportato fratture ossee alla tibia infortunatasi durante la gara di ieri contro il Fossombrone. Per ora un grande sospiro di sollievo rispetto - facebook.com Vai su Facebook
Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato Vai su X
Milan, sospiro di sollievo per Jovic: out a Venezia per una lombalgia acuta - Il Milan può tirare un sospiro di sollievo per Luka Jovic, autore di quattro gol in questa stagione (due in campionato, con Napoli e Fiorentina), compresa la doppietta decisiva nella semifinale di ... Da ilmessaggero.it