Sospeso perché positivo all’alcol test autista di bus si uccide
L'uomo si è ucciso nella sua casa di Mussomeli, nel Nisseno, 15 giorni dopo il ritiro della patente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
