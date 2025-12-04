Sorteggio mondiali 2026 quali squadre deve temere l’Italia di Gattuso

Anche se l’Italia deve ancora staccare il biglietto per la kermesse mondiale che terrà incollati gli amanti del calcio di tutto il mondo dal prossimo 11 giugno alla finale di domenica 19 luglio, i tifosi azzurri avranno domani un’idea del cammino che potrebbe avere la Nazionale nella prossima Coppa del Mondo nordamericana. Venerdì alle 18 italiane, al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington si terrà infatti il sorteggio dei gironi del primo mondiale a 48 squadre. L’Italia di Gattuso è scivolata in quarta fascia dopo la doppia batosta con la Norvegia e potrebbe finire in un girone di ferro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sorteggio mondiali 2026, quali squadre deve temere l’Italia di Gattuso

