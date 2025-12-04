Sorteggio Mondiali 2026 gironi il 5 dicembre | orario fasce e dove vederlo

E’ in programma venerdì 5 dicembre il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 di calcio che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L’appuntamento è al Kennedy Center di Washington alle ore 12 locali, le 18 in Italia. Le 48 squadre in gara saranno suddivise in 12 gironi da quattro. Una volta iniziato il torneo, 32 squadre accederanno ai turni a eliminazione diretta da questi gironi preliminari. Le fasce. Le palline corrispondenti alle nazioni partecipanti saranno divise in quattro urne da 12 e ogni girone includerà una squadra estratta da ciascuna urna. Le fasce sono state determinate dalla classifica Fifa attuale di ciascuna squadra: Fascia 1 – Spagna (1), Argentina (2), Francia (3), Inghilterra (4), Brasile (5), Portogallo (6), Olanda (7), Belgio (8), Germania (9), Stati Uniti (14), Messico (15) e Canada (27). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sorteggio Mondiali 2026, gironi il 5 dicembre: orario, fasce e dove vederlo

