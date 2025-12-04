Sono incinta La coppia di Canale 5 lo annuncia così | sospetti confermati

Caffeinamagazine.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momento magico per l’amata coppia di Canale 5. Il papà e la mamma famosi hanno infatti annunciato che la famiglia sta per allargarsi di nuovo. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, che in pochi minuti ha attirato migliaia di visualizzazioni. I due hanno scelto un contenuto semplice, girato in casa, per confermare ciò che da giorni veniva ipotizzato dai fan. Nessun messaggio introduttivo, nessuna anticipazione: solo una scena quotidiana destinata però a trasformarsi in una notizia ufficiale. Nel video, lui papà si muove tra cucina e tavolo per soddisfare una serie di richieste alimentari della futura mamma bis. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Pavia, frontale auto-scooter, morte le tre persone coinvolte. La coppia in moto annegata nel canale accanto alla strada - Tre persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio verso le 18 sull'ex statale 35 tra Pavia e Borgarello. Scrive milano.corriere.it

Scontro frontale a Latina, auto cade nel canale e si capovolge: coppia di ragazzi feriti - Scontro frontale all'ingresso di Latina, dove due auto si sono urtate in via Congiunte sinistre, all'altezza dell'incrocio con strada Santa Fecitola. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Incinta Coppia Canale