Sono in ospedale L’annuncio della simpatica della televisione | Il corpo mi ha chiesto uno stop
Paura per uno dei volti televisivi più simpatico della tv, ora ricoverato in ospedale. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dai suoi profili social, dove ha spiegato di trovarsi “sotto le mani di bravissimi medici e infermieri” e di sentirsi fortunata ad avere accanto il compagno e le rispettive famiglie. Parole che hanno subito allarmato i follower. Lo sconcerto è stato forte anche perché pochi giorni prima era apparsa regolarmente in tv, senza alcun segnale di malessere. Nel suo messaggio l’attrice ha raccontato di aver vissuto “una settimana terribile”, aggiungendo che “forse ora sta procedendo meglio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ospedale Guzzardi, potenziata la diagnostica per immagini - Sono state inaugurate le nuove apparecchiature ed è stata presentata in modo ufficiale anche la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla. Continua su: - facebook.com Vai su Facebook