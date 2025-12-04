Sono in ospedale L’annuncio della simpatica della televisione | Il corpo mi ha chiesto uno stop

Caffeinamagazine.it | 4 dic 2025

Paura per uno dei volti televisivi più simpatico della tv, ora ricoverato in ospedale. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dai suoi profili social, dove ha spiegato di trovarsi “sotto le mani di bravissimi medici e infermieri” e di sentirsi fortunata ad avere accanto il compagno e le rispettive famiglie. Parole che hanno subito allarmato i follower. Lo sconcerto è stato forte anche perché pochi giorni prima era apparsa regolarmente in tv, senza alcun segnale di malessere. Nel suo messaggio l’attrice ha raccontato di aver vissuto “una settimana terribile”, aggiungendo che “forse ora sta procedendo meglio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

