Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Sono tutti salvi i passeggeri dell'elicottero precipitato questa mattina poco prima delle 8.30 a Lanzada, in provincia di Sondrio, in località Le Prese. Secondo le prime informazioni, l'elicottero, precipitato contro una parete rocciosa in una zona impervia, sarebbe un mezzo privato utilizzato per lavori in quota. A bordo, secondo quanto riportano i vigili del fuoco, vi sarebbero stati il pilota e due operai e le loro condizioni di salute sarebbero complessivamente buone, con ferite di lievi entità. Sul posto è stato inviato l'elicottero Drago 166 del reparto volo dei vigili del fuoco della Lombardia, con a bordo personale elisoccorritore specializzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Sondrio: salvi i passeggeri dell'elicottero precipitato**