Sondaggio Ixè vento in poppa per FdI al 30,3 Doccia fredda per i 5Stelle ai minimi storici

Vento in poppa per Fratelli d’Italia, in calo il Pd, malissimo i 5Stelle. L’ultimo sondaggio di Ixè è una doccia gelata per il partito dell’ex premier Giuseppe Conte. I numeri confermano il progressivo trend in calo del movimento fondato da Grillo che non ‘sfonda’ più da molto tempo. Se si votasse oggi quello dell’ex avvocato del popolo è il partito che perde più consenso. Il M5s perde addirittura l’1,1 per cento di voti. Sondaggio Ixè, doccia fredda per i 5Stelle fermi al 13%. Fratelli d’Italia, al contrario, continua a crescere tornando sopra quota 30. Forza Italia si posiziona al secondo posto nel centrodestra davanti alla Lega, che perde qualche decimo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

