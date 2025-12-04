Sondaggi vincitore X Factor 2025 stasera nelle quote un ribaltone tra PierC ed EroCaddeo nei pronostici favorita Rob

Ecco chi vince X Factor stasera, giovedì 4 dicembre 2025, tra sondaggi, pronostici e quote: finale a quattro Stasera, giovedì 4 dicembre, sarà proclamato il vincitore di X Factor 2025, nella finalissima che si svolge in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento, attesissimo da fan e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi vincitore X Factor 2025 stasera, nelle quote un ribaltone tra PierC ed EroCaddeo, nei pronostici favorita Rob

Leggi anche questi approfondimenti

? #Under17 Il centrocampista del Trastevere è il vincitore del nostro sondaggio Top 5+1 - facebook.com Vai su Facebook

#ottoemezzo Casalino: “Meloni meno vincente, prevedo flessione nel consenso: glielo dico io che sono esperto di sondaggi” Vai su X

Quattro finalisti, un solo vincitore: le anticipazioni sul finale di X Factor 2025, una battaglia con esito non scontato - Quattro finalisti in gara, pronostici serrati e tifoserie divise: X Factor 2025 si prepara a un gran finale a Napoli che già promette scintille. Scrive alfemminile.com

X Factor, la finale di Napoli elegge il vincitore (e Tozzi chiude la carriera) - Cosa vedere in TV stasera, giovedì 4 dicembre 2025: grande show in Piazza del Plebiscito, Ore 14 su Garlasco, Gassmann professore e la Coppa Italia. Segnala libero.it

X Factor, la finale stasera: dove vederlo in tv, cantanti, ospiti e come votare - Il 4 dicembre PierC, Delia, Rob ed EroCaddeo si giocano tutto in tre manche decisive, mentre il pubblico, unico vero giudice della serata, sceglierà in diretta il nuovo vincitore. Si legge su msn.com

Finale di X Factor, chi sarà il vincitore? Ecco il favorito secondo i bookie - Appuntamento al 4 dicembre per la serata conclusiva, in onda anche quest'anno da piazza del Plebiscito a Napoli ... Come scrive corrieredellosport.it

X Factor 2025, stasera in diretta la finale: anticipazioni, ospiti e concorrenti. Il favorito e quello che c'è da sapere sull'ultimo live - Tutto è pronto a Piazza del Plebiscito di Napoli che si prepara ad ospitare l'attesissima finale di X Factor 2025, in onda questa sera - Segnala corrieredellumbria.it

La semifinale di “X Factor 2025”: assegnazioni canzoni e i pronostici sui finalisti - 20 su Sky Uno e NOW è infatti quello della semifinale con la manche orchestra, Irama come ospite “big ... Come scrive iodonna.it