Sommer ripropone l’abbraccio della panchina dell’Inter a Pio dopo aver mostrato i muscoli – VIDEO
Inter News 24 Sommer ripropone l’abbraccio della panchina dell’Inter a Pio dopo aver mostrato i muscoli: il messaggio del portiere elvetico – VIDEO. Non solo parate, ma anche gesti da vero capitano aggiunto. Yann Sommer si conferma una figura centrale nello spogliatoio dell’ Inter, come dimostrato durante l’ottavo di finale di Coppa Italia vinto contro il Venezia. L’episodio chiave è avvenuto al 79?, momento della sostituzione di Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante classe 2005, fresco del suo primo gol assoluto a San Siro con la maglia dei nerazzurri, ha lasciato il campo tra gli applausi. 🔗 Leggi su Internews24.com
