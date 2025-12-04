Solofra celebrata una messa in onore di Santa Barbara nella galleria Monte Pergola
A Solofra, nel cantiere della galleria del Monte Pergola, oggi è stato il giorno della preghiera. Nel nome di Santa Barbara, patrona dei minatori, i sindaci della valle dell’Irno si sono ritrovati all’ingresso del tunnel per chiedere protezione a chi opera tra ponteggi, rumori e polvere, e a chi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
