Solofra celebrata una messa in onore di Santa Barbara nella galleria Monte Pergola

Avellinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Solofra, nel cantiere della galleria del Monte Pergola, oggi è stato il giorno della preghiera. Nel nome di Santa Barbara, patrona dei minatori, i sindaci della valle dell’Irno si sono ritrovati all’ingresso del tunnel per chiedere protezione a chi opera tra ponteggi, rumori e polvere, e a chi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

