Solo un mese poi… Brutto colpo per Schlein ultimatum del ‘correntone’

Elly Schlein, approdata alla guida del Partito democratico con la promessa di rinnovarlo radicalmente, continua a rappresentare una delle figure più discusse della politica italiana contemporanea. La sua leadership, all'insegna di un'identità netta e progressista, ha affascinato una parte della base e del gruppo dirigente, ma al tempo stesso ha aperto una frattura evidente con chi nel Pd rivendica una tradizione riformista e un metodo più collegiale. In queste settimane, mentre sul piano nazionale la segretaria insiste sull'idea di un partito più inclusivo, nei territori il malumore cresce e prende forma in controparti sempre più organizzate.