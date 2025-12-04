Solennità di San Nicola a Pollutri

Solennità di San Nicola, venerdì 5 e sabato 6 dicembre, a Pollutri. Le iniziative religiose partono venerdì, alle ore 18, con la Santa Messa presieduta da monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, a seguire, alle ore 19, benedizione delle fave e cottura sul sagrato della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

