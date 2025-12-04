Solennità di San Nicola a Pollutri
Solennità di San Nicola, venerdì 5 e sabato 6 dicembre, a Pollutri. Le iniziative religiose partono venerdì, alle ore 18, con la Santa Messa presieduta da monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, a seguire, alle ore 19, benedizione delle fave e cottura sul sagrato della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pollutri, Solennità di San Nicola Venerdì 5 dicembre ore 18 Santa Messa presieduta da mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, a seguire alle ore 19 benedizione delle fave e cottura sul sagrato della Chiesa Sabato 6 dicembre ore 8.30 Sa - facebook.com Vai su Facebook
Pollutri, torna il rito della cottura delle fave - Secondo un'antichissima tradizione, che risale al '600, la vigilia della festa del santo, che ricorre il 6 dicembre ... Da rainews.it