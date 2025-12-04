Solana riuscirà a emergere mentre la liquidità si restringe?
Solana affronta una fase delicata, con liquidità elevata, open interest in forte aumento e pressione derivante dai mercati dei derivati. I trader monitorano livelli critici e segnali on-chain per capire se SOL potrà rompere il consolidamento o subire nuova volatilità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
