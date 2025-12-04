Softball una nuova ‘casa’ Uffici e terrazza sul campo

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di attesa, anche il Softball Forlì avrà la sua casa. Sono, infatti, iniziati i lavori di costruzione della club house della squadra bianconera: la realtà più titolata della città con 4 Coppe dei Campioni, 6 Coppe delle Coppe, 6 scudetti e ben 10 Coppe Italia. "Finalmente, dopo anni di attesa e dopo una progettazione davvero lunga, che ha subito anche ritardi a causa del rincaro delle materie prime, siamo giunti all’inizio dei lavori di quella che sarà la nuova clubhouse della squadra di softball di Forlì", ha detto l’assessore allo sport, Kevin Bravi, in un video pubblicato sui social qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

softball una nuova 8216casa8217 uffici e terrazza sul campo

© Sport.quotidiano.net - Softball, una nuova ‘casa’. Uffici e terrazza sul campo

Altri contenuti sullo stesso argomento

softball nuova 8216casa8217 ufficiSoftball, una nuova ‘casa’. Uffici e terrazza sul campo - I lavori sono iniziati: si spera di terminare entro l’inizio della prossima stagione. Come scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Softball Nuova 8216casa8217 Uffici