Softball una nuova ‘casa’ Uffici e terrazza sul campo
Dopo anni di attesa, anche il Softball Forlì avrà la sua casa. Sono, infatti, iniziati i lavori di costruzione della club house della squadra bianconera: la realtà più titolata della città con 4 Coppe dei Campioni, 6 Coppe delle Coppe, 6 scudetti e ben 10 Coppe Italia. "Finalmente, dopo anni di attesa e dopo una progettazione davvero lunga, che ha subito anche ritardi a causa del rincaro delle materie prime, siamo giunti all’inizio dei lavori di quella che sarà la nuova clubhouse della squadra di softball di Forlì", ha detto l’assessore allo sport, Kevin Bravi, in un video pubblicato sui social qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Un Grazie di cuore ad Angelo Brunero Oggi è il giorno dei saluti (ma solo dal campo!) per il nostro grandissimo Angelo Brunero, che dopo tantissimi anni dedicati al softball ha deciso che è arrivato il momento di appendere il guantone al chiodo e godersi l - facebook.com Vai su Facebook
