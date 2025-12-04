Social Theo Hernandez lontano ma sempre rossonero | Forza Milan!

Anche se Theo Hernandez non veste più la maglia del Milan, il suo supporto per i colori rossoneri non smette mai di mancare: il messaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Social, Theo Hernandez lontano ma sempre rossonero: “Forza Milan!”

